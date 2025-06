Nikkei 225-Wert GS Yuasa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet GS Yuasa Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich GS Yuasa-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier GS Yuasa am 27.06.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 75,00 JPY auszuschütten. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent. Die Gesamtausschüttung von GS Yuasa beträgt 7,53 Mrd. JPY. Damit wurde die GS Yuasa-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 86,98 Prozent vergrößert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum TSE-Schluss ging der GS Yuasa-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 2 735,00 JPY aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den GS Yuasa-Titel erfolgt am 30.06.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem GS Yuasa-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die GS Yuasa-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. GS Yuasa weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,23 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der GS Yuasa-Aktienkurs via TSE 28,83 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 29,18 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von GS Yuasa

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 81,11 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel GS Yuasa

GS Yuasa ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 273,330 Mrd. JPY. Das GS Yuasa-KGV beläuft sich aktuell auf 7,86. 2025 setzte GS Yuasa 580,340 Mrd. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 303,25 JPY.

