Nikkei 225-Wert IHI-Aktie: Über diese Dividende können sich IHI-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert IHI am 25.06.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 120,00 JPY zu zahlen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent. Somit zahlt IHI insgesamt 15,16 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die IHI-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,066 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der IHI-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 15 190,00 JPY aus dem Geschäft. Der IHI-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. IHI verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,16 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,44 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der IHI-Kurs via TSE 310,54 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 310,71 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel IHI

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 142,50 JPY voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel IHI

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens IHI steht aktuell bei 2,327 Bio. JPY. Dividenden-Aktie IHI verfügt über ein KGV von aktuell 13,86. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von IHI auf 1,627 Bio.JPY, das EPS machte 744,84 JPY aus.

