Nikkei 225-Wert Kawasaki Heavy Industries-Aktie: Kawasaki Heavy Industries-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Kawasaki Heavy Industries-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Kawasaki Heavy Industries-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Kawasaki Heavy Industries am 26.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 50,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende von Kawasaki Heavy Industries hat sich somit im Vorjahresvergleich um 44,44 Prozent verringert. Somit schüttet Kawasaki Heavy Industries insgesamt 13,42 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 60,03 Prozent angehoben.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der Kawasaki Heavy Industries-Titel am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 6 025,00 JPY. Heute wird das Kawasaki Heavy Industries-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Kawasaki Heavy Industries-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Kawasaki Heavy Industries-Anteilsscheins 0,98 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 3,11 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kawasaki Heavy Industries-Kurs via TSE 72,64 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 72,66 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Kawasaki Heavy Industries

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 135,91 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 2,26 Prozent bedeuten.

Kerndaten der Kawasaki Heavy Industries-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Kawasaki Heavy Industries steht aktuell bei 1,010 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kawasaki Heavy Industries beträgt aktuell 33,64. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Kawasaki Heavy Industries einen Umsatz von 1,849 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 151,51 JPY.

Redaktion finanzen.at