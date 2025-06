Nikkei 225-Wert Nippon Paper Industries-Aktie: So hoch ist die Dividende von Nippon Paper Industries

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Nippon Paper Industries am 27.06.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 10,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Somit vergütet Nippon Paper Industries die Aktionäre insgesamt mit 1,16 Mrd. JPY.

Nippon Paper Industries-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Nippon Paper Industries-Titel via TSE bei einem Wert von 1 027,00 JPY. Der Nippon Paper Industries-Titel wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nippon Paper Industries-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist das Nippon Paper Industries-Papier eine Dividendenrendite von 0,99 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,85 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Nippon Paper Industries via TSE 6,76 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 6,95 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Nippon Paper Industries-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 15,00 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,46 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Nippon Paper Industries

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Nippon Paper Industries beläuft sich aktuell auf 118,121 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Nippon Paper Industries verfügt über ein KGV von aktuell 25,63. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Nippon Paper Industries auf 1,182 Bio.JPY, das EPS machte 39,33 JPY aus.

Redaktion finanzen.at