Nikkei 225-Wert Sony-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sony-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Sony am 25.06.2024 eine Dividende in Höhe von 85,00 JPY beschlossen. Damit wurde die Sony-Dividende im Vorjahresvergleich um 13,33 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Sony beläuft sich auf 98,62 Mrd. JPY. Damit wurde die Sony-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,92 Prozent erhöht.

Sony-Dividendenrendite

Via TSE beendete die Sony-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 13 170,00 JPY. Das Sony-Papier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Sony-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Sony-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,63 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Sony-Kurs via TSE 21,16 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 21,18 Prozent besser entwickelt als der Sony-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Sony

Für 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 95,59 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 0,73 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Sony

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Sony beläuft sich aktuell auf 15,626 Bio. JPY. Sony besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,47. Der Umsatz von Sony belief sich in 2024 auf 13,021 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 788,29 JPY.

