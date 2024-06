Nikkei 225-Wert Yokogawa Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Yokogawa Electric-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Yokogawa Electric am 18.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 40,00 JPY je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 17,65 Prozent angehoben. Insgesamt wurde beschlossen 8,98 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Yokogawa Electric- Gesamtausschüttung um 1,06 Prozent gleich.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via TSE beendete die Yokogawa Electric-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 3 779,00 JPY. Das Yokogawa Electric-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Yokogawa Electric-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Yokogawa Electric-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Yokogawa Electric-Dividendenrendite für 2024 beträgt 1,14 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,58 Prozent.

Yokogawa Electric-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Yokogawa Electric-Kurs via TSE 38,45 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 38,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Yokogawa Electric

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 54,00 JPY voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,43 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Yokogawa Electric

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Yokogawa Electric steht aktuell bei 983,011 Mrd. JPY. Yokogawa Electric weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,88 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Yokogawa Electric einen Umsatz von 540,152 Mrd.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 234,82 JPY.

