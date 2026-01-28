Nila Infrastructures legte Quartalsergebnis vor

Nila Infrastructures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 750,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 43,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 523,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at