Ningbo Joyson Electronic legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Joyson Electronic hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Joyson Electronic 0,290 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 16,43 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at