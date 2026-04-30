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30.04.2026 06:31:29
Ningbo Marine legte Quartalsergebnis vor
Ningbo Marine hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber -0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Marine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 712,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 390,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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