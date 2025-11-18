Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

18.11.2025 23:00:02

Nintendo borrows from Apple’s product playbook

Instead of leaping into a completely new format, the Japanese group chose incremental innovation with its Switch 2 console
