Nintendo legte Quartalsergebnis vor

Nintendo gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 137,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nintendo 110,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 806,32 Milliarden JPY gegenüber 432,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at