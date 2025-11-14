Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
14.11.2025 17:43:00
Nintendo Says Newest Switch 2 Update Didn't Deliberately Brick Third-Party Docks
Third-party dongle docks appear to be failing after the 21.0.0 update.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Nintendo-Aktie dennoch schwächer: Starke Nachfrage nach Switch-2 macht Nintendo zuversichtlich (dpa-AFX)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Nintendo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.08.25
|Rennspiel Mario Kart: Wüst verliert 'knapp' an der Konsole (dpa-AFX)
|
12.08.25
|ROUNDUP/Wachstumsdelle überwunden: Gaming-Markt zieht wieder an (dpa-AFX)
|
04.08.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio schwach - Nintendo sehr fest (Dow Jones)
|
01.08.25
|Nintendo-Aktie: Nintendo mit Umsatzsprung (dpa-AFX)
|
01.08.25
|Nintendo: Switch 2 sorgt für Rekordabsatz, Umsatzsteigerung um 132 Prozent (Spiegel Online)
|
31.07.25
|Ausblick: Nintendo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co. Ltd.
|75,40
|-0,05%
|Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
|18,50
|1,09%
