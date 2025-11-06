Nintendo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nintendo ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nintendo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nintendo 3,57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at