NIO präsentierte Quartalsergebnisse

NIO präsentierte am 01.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4,72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at