NIO Shares Slide 8%

(RTTNews) - NIO Inc. (NIO) shares fell 8.27 percent on Wednesday, dropping $0.45 to $5.05, with no new company-specific news reported to explain the move.

The electric vehicle maker was last trading at $5.05, compared with a previous close of $5.50. The stock opened at $5.31 and traded between $4.95 and $5.32 during the session on the New York Stock Exchange.

Trading volume reached about 52.85 million shares, roughly in line with its average daily volume of around 52.82 million shares. NIO has traded within a 52-week range of $3.02 to $8.02.