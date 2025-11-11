|
11.11.2025 06:31:28
Nippon Carbide Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Nippon Carbide Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 106,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,07 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,49 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
