NIPPON EXPRESS legte Quartalsergebnis vor

NIPPON EXPRESS hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 18,84 JPY. Im letzten Jahr hatte NIPPON EXPRESS einen Gewinn von 4,83 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 652,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at