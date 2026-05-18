Nippon Ichi Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Ichi Software präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -18,09 JPY. Ein Jahr zuvor waren -25,700 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,39 Milliarden JPY – eine Minderung von 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,60 Milliarden JPY eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 50,510 JPY. Im Vorjahr hatten -31,080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nippon Ichi Software hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at