Nippon Kayaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Kayaku hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 398,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 371,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at