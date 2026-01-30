|
NIPPON KODOSHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NIPPON KODOSHI hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 72,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,13 JPY je Aktie generiert.
NIPPON KODOSHI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
