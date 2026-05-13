Nippon RAD legte Quartalsergebnis vor

Nippon RAD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Nippon RAD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,21 JPY. Im Vorjahr waren 79,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,15 Prozent auf 4,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Nippon RAD 4,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at