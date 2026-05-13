|
13.05.2026 06:31:29
Nippon RAD legte Quartalsergebnis vor
Nippon RAD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Nippon RAD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,21 JPY. Im Vorjahr waren 79,08 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,15 Prozent auf 4,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Nippon RAD 4,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.