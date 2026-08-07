NIPPON RIETEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NIPPON RIETEC hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,15 Prozent auf 14,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at