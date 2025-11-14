Nippon Shinyaku Aktie

Nippon Shinyaku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US65461U1088

14.11.2025 06:26:38

Nippon Shinyaku H1 Net Profit Declines

(RTTNews) - Nippon Shinyaku reported that its first half profit attributable to owners of parent was 15.76 billion yen, down 3.7% from last year. Earnings per share was 233.88 yen compared to 243.07 yen. Operating profit was 19.58 billion yen, up 9.6%. For the six months ended September 30, 2025, revenue was 79.65 billion yen, up 0.4% from last year.

For the year ending March 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parentt of 26.3 billion yen, and revenue of 168.0 billion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Aktien in diesem Artikel

Nippon Shinyaku Co Ltd Registered Shs Unsponsored American Deposit Receipt Repr 0.25 Sh 5,06 -3,94% Nippon Shinyaku Co Ltd Registered Shs Unsponsored American Deposit Receipt Repr 0.25 Sh

