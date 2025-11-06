Nippon Telegraph and Telephone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Telegraph and Telephone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Telegraph and Telephone im vergangenen Quartal 23,81 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Telegraph and Telephone 22,45 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at