Nippon Television legte Quartalsergebnis vor

Nippon Television hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 92,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 59,19 JPY je Aktie vermeldet.

Nippon Television hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at