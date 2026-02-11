Niraj Cement Structurals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Niraj Cement Structurals hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Niraj Cement Structurals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Niraj Cement Structurals mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at