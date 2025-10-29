Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|
29.10.2025 11:37:17
NiSource Inc. Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - NiSource Inc. (NI) announced a profit for its third quarter that Increased from last year but missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $94.7 million, or $0.20 per share. This compares with $85.7 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, NiSource Inc. reported adjusted earnings of $91.8 million or $0.19 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
NiSource Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.7 Mln. vs. $85.7 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.19 last year.
