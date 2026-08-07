Nisource präsentierte Quartalsergebnisse

Nisource veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,63 Prozent auf 1,34 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at