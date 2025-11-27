Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877365 / ISIN: US6547444082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 08:00:50

Nissan Motor Vehicle Production Decline In October

(RTTNews) - Nissan Motor Co., Ltd. (NSANY,7201.T), a Japanese multinational automobile manufacturer, on Thursday reported production, sales and export declined in October compared with the previous year.

Global production in October declined 3.9% to 276.323 from a year earlier

For the month of October, sales decreased 4.8 percent at 258.517 compared with year on year.

Exports from Japan slid to 29.177, representing 28 percent decline from the same period last year.

Nissan Motor closed trading 0.76% lesser at JPY 379.20 on the Tokyo Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.2 Ord.Sharesmehr Nachrichten