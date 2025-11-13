NISSIN SHOJI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NISSIN SHOJI hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 56,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NISSIN SHOJI ein Ergebnis je Aktie von -9,970 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at