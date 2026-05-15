NISSO legte Quartalsergebnis vor

NISSO ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NISSO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 18,83 JPY. Im letzten Jahr hatte NISSO einen Gewinn von 9,94 JPY je Aktie eingefahren.

NISSO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,47 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 58,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 101,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at