Nitesh Estates präsentierte Quartalsergebnisse

Nitesh Estates stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 INR, nach -0,570 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Nitesh Estates 198,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 629,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 81,52 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 171,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,70 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 322,10 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at