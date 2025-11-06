Nitin Spinners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nitin Spinners hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nitin Spinners 7,50 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 7,60 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nitin Spinners 8,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at