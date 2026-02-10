NITTO KOGYO präsentierte Quartalsergebnisse

NITTO KOGYO hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 121,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NITTO KOGYO 100,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 54,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NITTO KOGYO 51,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at