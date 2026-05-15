Nitto Seiko legte Quartalsergebnis vor

Nitto Seiko hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,69 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at