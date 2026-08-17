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17.08.2026 06:31:29
NKT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NKT hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 6,72 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 7,08 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,05 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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