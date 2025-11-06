NMI A präsentierte Quartalsergebnisse

NMI A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NMI A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 166,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at