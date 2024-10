Nobelpreisträger: KI bedeutend wie Industrielle Revolution

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz wird nach Meinung des Physik-Nobelpreisträgers Geoffrey Hinton einen riesigen Einfluss auf die Menschheit haben. "Sie wird mit der Industriellen Revolution vergleichbar sein", sagte Hinton, als er telefonisch zu der Preisbekanntgabe in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm zugeschaltet wurde. "Aber anstatt die Menschen an körperlicher Stärke zu übertreffen, wird es die Menschen an intellektuellen Fähigkeiten übertreffen."

Dabei sind Hinton auch die Gefahren bewusst, wenn Maschinen lernen. "Wir haben keine Erfahrung damit, wie es ist, wenn Dinge intelligenter sind als wir", sagte er. In vielerlei Hinsicht werde das wundervoll sein, etwa im Fall eines besseren und effizienteren Gesundheitswesens und großen Verbesserungen der Produktivität. "Wir müssen uns aber auch über eine Reihe möglicher negativer Folgen Sorgen machen, besonders über die Gefahr, dass diese Dinge außer Kontrolle geraten."

Der an der Universität im kanadischen Toronto lehrende Hinton und der US-Amerikaner John Hopfield erhalten den diesjährigen Physik-Nobelpreis für grundlegende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen. "Ich bin verblüfft. Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Ich bin sehr überrascht", sagte Hinton über die Auszeichnung./trs/DP/mis