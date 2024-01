Barclays senkt Kursziel für Nokia und stuft ab - Nokia-Aktie verliert

Die Umsätze der Telekommunikationsausrüster in Nordamerika mit RAN-Technologie hätten sich im vergangenen Jahr fast halbiert, schrieb Analyst Joseph Zhou in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Abwärtstrend sei noch nicht vorbei, denn Daten von 5G-Basisstationen in Indien deuteten auf eine deutliche Verlangsamung hin. Das längerfristige strukturelle Risiko habe sich auch durch die Entscheidung von AT&T für die Technologie Open RAN erhöht.

Die Nokia-Aktie gibt im Handel an der Börse in Helsinki zeitweise 3,10 Prozent auf 3,10 Euro nach.

LONDON (dpa-AFX)