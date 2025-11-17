|
17.11.2025 06:31:29
NONGSHIM legte Quartalsergebnis vor
NONGSHIM ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NONGSHIM die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8742,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6308,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,16 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 850,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8321,06 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 883,78 Milliarden KRW geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich richtungslos. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.