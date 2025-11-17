NONGSHIM legte Quartalsergebnis vor

NONGSHIM ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NONGSHIM die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8742,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6308,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,16 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 850,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8321,06 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 883,78 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at