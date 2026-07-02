Stream Aktie

Stream für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002

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02.07.2026 11:35:20

Nord Stream blast ordered by Ukraine, say German prosecutors

German prosecutors believe the Ukrainian national suspected of sabotaging Baltic Sea gas pipelines in 2022 acted "on the orders of state authorities in Ukraine." The suspect was officially charged on Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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