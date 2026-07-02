Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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02.07.2026 22:19:21
Nord Stream blast ordered by Ukraine, say German prosecutors
German prosecutors believe the Ukrainian national suspected of sabotaging Baltic Sea gas pipelines in 2022 acted "on the orders of state authorities in Ukraine."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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