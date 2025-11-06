Nordex SE Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nordex SE Un hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nordex SE Un 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,99 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at