North Eastern Carrying präsentierte Quartalsergebnisse

North Eastern Carrying hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,19 INR gegenüber 0,290 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,5 Millionen INR – eine Minderung von 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 819,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at