North Eastern Carrying präsentierte Quartalsergebnisse

North Eastern Carrying lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte North Eastern Carrying 0,180 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 962,3 Millionen INR – ein Plus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem North Eastern Carrying 881,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,780 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,08 Milliarden INR – eine Minderung um 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,29 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at