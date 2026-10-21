Northern Trust Corporation Depositary Shs Repr 1-1000 Non-Cum Red Perp Aktie
WKN DE: A3D3ZT / ISIN: US6658598569
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21.10.2026 13:22:30
Northern Trust Earnings Up In Q3
(RTTNews) - Northern Trust Corp. (NTRS), a financial services company, on Wednesday reported higher net income in the third quarter compared with the previous year.
For the third quarter, net income applicable to common stock increased to $626.7 million from $441.4 million in the previous year.
Earnings per share were $3.40 versus $2.29 last year.
Net interest income surged to $671.4 million from $590.8 million in the same period a year ago.
Noninterest income increased to $1.62 billion from $1.43 billion in the previous year.
On Tuesday, Northern Trust closed trading 0.60% higher at $165.44 on the Nasdaq.
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