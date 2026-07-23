Northrop Grumman präsentierte Quartalsergebnisse

Northrop Grumman hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,88 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at