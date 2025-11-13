Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD gegenüber -0,560 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,55 Prozent zurück. Hier wurden 108,3 Millionen CAD gegenüber 111,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at