Norwegian Cruise Line vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Norwegian Cruise Line hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,950 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Norwegian Cruise Line in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,94 Milliarden USD im Vergleich zu 2,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at