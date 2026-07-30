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30.07.2026 06:31:29
NOV: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NOV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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